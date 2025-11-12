Nuevos correos de Epstein sugieren que Trump sabía de su conducta criminal

Nuevos correos electrónicos atribuidos a Jeffrey Epstein, el magnate acusado de delitos sexuales y tráfico de menores, sugieren que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría haber estado al tanto de la conducta criminal de Epstein y tuvo contacto cercano con una de sus víctimas.

Los correos fueron revelados este miércoles por legisladores demócratas en el marco de una revisión más profunda de documentos sobre el caso, que continúa agitando el ambiente político en Washington. Según los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, los nuevos hallazgos arrojan dudas sobre el conocimiento de Trump sobre las actividades de Epstein.

CORREOS ELECTRÓNICOS

Los correos electrónicos muestran a Epstein sugiriendo que Trump sabía de sus actividades y, en uno de los mensajes, afirma que el presidente pasó horas en su casa con una de las víctimas del tráfico sexual. Esta revelación ha generado gran controversia, ya que Trump siempre ha negado cualquier conocimiento sobre las actividades criminales de Epstein, quien fue encontrado muerto en una prisión federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos relacionados con el tráfico de menores para abuso sexual.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. subrayó que estos nuevos correos electrónicos plantean serias preguntas sobre el papel de Trump en el caso Epstein y sobre la posible complicidad del presidente en los crímenes cometidos por su examigo. La publicación de los documentos llega en un momento de agitación política, con la base del mandatario republicano enfrentando nuevas presiones sobre sus vínculos con Epstein, mientras que los demócratas buscan intensificar la investigación.

Este descubrimiento agrega una nueva capa al ya complejo caso de Epstein, cuyo alcance sigue afectando a figuras prominentes de la política estadounidense, y podría generar más debates sobre el conocimiento y la posible implicación de figuras públicas en las actividades del magnate fallecido.