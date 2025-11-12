Comer 30 mil calorías al día es su trabajo: Youtuber revela que perdió sus dientes tras años de grabar videos mukbang

La creadora, con más de 12 millones de suscriptores, explicó que tuvo que colocarse dientes postizos debido al desgaste extremo provocado por su trabajo en redes sociales.

La popular youtuber surcoreana Tzuyang, reconocida por sus videos de mukbang —formato en el que las personas comen grandes cantidades de comida frente a cámara—, sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que someterse a una cirugía tras sufrir un grave desgaste en sus dientes.

INSÓLITO

Con más de 12.7 millones de suscriptores, Tzuyang es una de las creadoras de contenido más influyentes en Corea del Sur. Sin embargo, en un reciente vlog publicado en su canal alternativo, confesó que el intenso ritmo de grabaciones afectó severamente su salud bucal.

“Mis dientes se han desgastado mucho por comer tanto. Se han vuelto más cortos porque los uso demasiado. Me dijeron que era mejor hacerlo de manera preventiva. Si se desgastaban más, tendrían que limarlos aún más, así que decidí hacerme el procedimiento”, explicó la youtuber, según una traducción de Koreaboo.

Tzuyang aclaró que la cirugía no tuvo fines estéticos, sino estrictamente médicos. “¡No lo hice por belleza, fue por salud! Últimamente muchos comentarios dicen que me hice cirugía plástica, pero no es cierto”, subrayó.

La confesión llega un mes después de que la creadora sorprendiera al público al revelar que consume alrededor de 30,000 calorías diarias durante su participación en el programa del presentador Shin Dong-yup.