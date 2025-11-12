Jeremy Renner es acusado de acoso sexual y amenazas por directora de cine

La cineasta china Yi Zhou ha acusado al actor Jeremy Renner de agresión y acoso en una serie de denuncias que ha compartido en sus redes sociales. En las publicaciones realizadas el 3 de noviembre, Zhou, de 37 años, afirmó que el actor de Los Vengadores le envió fotografías personales e íntimas no solicitadas a través de mensajes directos y WhatsApp en junio, antes de comenzar a salir con ella.

Según la cineasta, las imágenes incluían contenido pornográfico, lo que la dejó profundamente perturbada. Zhou añadió que mantiene una "colección de esas fotos y gifs porno" que Renner le habría enviado.

ACUSACIONES DE VIOLENCIA Y AMENAZAS DE DEPORTACIÓN

Zhou amplió sus denuncias en una entrevista con el Daily Mail, donde detalló un encuentro con Renner en agosto, durante una reunión para discutir un proyecto documental. Según su relato, Renner se embriagó con una botella de vino, se volvió violento y la cineasta tuvo que refugiarse en otra habitación para protegerse. Además, Zhou afirmó que en otra ocasión el actor la amenazó escribiéndole que "iba a llamar al ICE" (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) tras una discusión, lo que aumentó su temor y la sensación de inseguridad.

LA RESPUESTA DE JEREMY RENNER

En respuesta a las acusaciones, un representante de Jeremy Renner negó rotundamente las afirmaciones de Yi Zhou, calificándolas como "inexactas y falsas". A través de una declaración a Variety, el equipo legal del actor señaló que Renner está evaluando las acciones legales correspondientes debido a las graves acusaciones realizadas por la cineasta. El actor, conocido por su papel de ‘Ojo de Halcón’ en el universo de Los Vengadores, no ha emitido comentarios directos sobre el caso en sus redes sociales.

Zhou, por su parte, asegura que su experiencia es un claro ejemplo del "lado oscuro de Hollywood", y que las denuncias son parte de una campaña de desprestigio orquestada por seguidores del actor, especialmente en contra de las cineastas asiáticas. En su denuncia, la directora destacó la dificultad que enfrentan las mujeres en la industria para denunciar abusos, un tema que sigue siendo relevante en el contexto del movimiento #MeToo.