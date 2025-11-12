Vaticano: Laura Pausini obsequia una canción inédita al Papa León XIV

Laura Pausini, la famosa cantante italiana, sorprendió al Papa León XIV este miércoles con un gesto muy especial durante su reunión en el Vaticano. En el encuentro, Pausini le obsequió al pontífice la única copia de una canción inédita que grabó con una versión de un fragmento del ‘Cantico de las criaturas’ de San Francisco de Asís.

La cantante llegó vestida completamente de negro, acompañada por su equipo de Warner Bros, y presentó al Papa una carta dirigida a “Su Santidad Papa León”, un gesto que fue captado por las cámaras oficiales de la Santa Sede.

PREMIO ‘GLOBAL ICON’ Y UN HOMENAJE A LA MÚSICA FEMENINA

El evento también estuvo marcado por la entrega del premio ‘Global Icon’ otorgado a Laura Pausini por parte de Billboard Italia, reconociendo su talento y compromiso a lo largo de los años para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo a través de la música. Pausini, que ha logrado gran éxito internacional con su carrera, recibió este premio en un acto que subraya la importancia de la música como herramienta para la unidad global y la inclusión.

El momento también estuvo marcado por un gesto simbólico de Billboard Italia, que entregó al Papa León XIV una placa especial. El mensaje en la placa destaca la importancia de las voces de las mujeres en el mundo de la música, subrayando la necesidad de reconocer y escuchar cada vez más a las artistas femeninas.

Este acto se convierte en un llamado al empoderamiento de las mujeres en la industria musical, con Pausini como un claro ejemplo de esta lucha por la visibilidad y el respeto en un campo históricamente dominado por hombres.