Tormenta solar severa afecta a la Tierra: posibles fallas eléctricas y auroras boreales impresionantes

Una tormenta solar G4, uno de los eventos geomagnéticos más poderosos, sorprendió al mundo la noche del martes al generar auroras boreales que se extendieron desde el norte de Europa hasta latitudes inusuales, como Texas, Alabama, Georgia y el norte de Florida. Cielos teñidos de verde, rosa, rojo y violeta deslumbraron a los habitantes de varias regiones, incluyendo el Medio Oeste estadounidense, donde las redes sociales se inundaron de impresionantes videos en time-lapse.

ORIGEN DEL FENÓMENO

El espectáculo natural fue causado por una eyección de masa coronal (CME), una enorme explosión de plasma solar que viaja a través del espacio y choca con el campo magnético de la Tierra. Cuando estas partículas cargadas alcanzan la atmósfera, ionizan gases como el oxígeno y el nitrógeno, generando las brillantes luces que forman las auroras boreales. Dependiendo del gas ionizado, los colores varían: el oxígeno produce tonos verdes o rojos, mientras que el nitrógeno genera luces azules o violetas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS

Aunque las auroras impresionaron a millones de personas en EE.UU., Reino Unido, Noruega, Alemania y Canadá, las autoridades alertaron sobre los riesgos que puede traer una tormenta solar de nivel G4. La NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) señaló que este fenómeno puede generar alteraciones en varios sistemas tecnológicos, incluyendo:

Sistemas eléctricos: Posibles fallas o fluctuaciones en el control de voltaje.

Navegación GPS: Errores temporales en la precisión del posicionamiento.

Comunicaciones: Interrupciones en señales de radio y satélite.

A pesar de estos riesgos, los científicos aseguran que el impacto directo sobre la población es mínimo, y este evento sirve como recordatorio de la fuerza e imprevisibilidad del Sol.