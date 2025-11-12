¡Atención! Latam cancela varios vuelos por huelga de pilotos que inicia hoy

La mayor aerolínea de Latinoamérica, Latam, comunicó que diversos vuelos programados han sido cancelados por la inminente huelga del Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL), la cual iniciará esta medianoche, por lo que se afectarán los vuelos del 12 y 13 de noviembre.

CANCELACIONES AFECTARÁN AL 10% DE USUARIOS

Según informó la empresa, las cancelaciones afectarán a cerca del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile, para lo cual se dispuso varias alternativas como cambios y devoluciones.

“Siguiendo con nuestro compromiso con todos los pasajeros que tienen vuelos programados en estas fechas y con el propósito de entregarles tranquilidad y el apoyo necesario, hemos implementado medidas para reducir el número de personas afectadas y ofrecerles la mejor alternativa posible”, dijo el vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda.

HUELGA DE PILOTOS

Los miembros del SPL rechazaron por mayoría, un 97%, la oferta presentada por la empresa, el gremio impulsó la necesidad de “recuperar las condiciones previas a 2020 para pilotos, tal como ya ocurrió con otros estamentos de la compañía", se lee en el comunicado.