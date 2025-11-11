Jueces chinos se vuelven virales al vender cangrejos en vivo para ayudar a familia endeudada

El evento fue parte de una iniciativa judicial que busca ayudar a deudores honestos a liquidar activos y comprender mejor el sistema legal.

Tres jueces del Tribunal Popular del distrito de Gaochun, en la ciudad china de Nankín, se convirtieron inesperadamente en estrellas de internet tras vender cangrejos peludos en una transmisión en vivo destinada a ayudar a una familia a pagar sus deudas.

El 31 de octubre, la corte se transformó en un improvisado estudio de streaming. Durante más de dos horas, los magistrados mostraron los crustáceos, explicaron la diferencia entre machos y hembras, y aprovecharon el espacio para enseñar conceptos legales sobre el nuevo programa de quiebra personal parcial, una figura legal reciente en China.

“Este es un cangrejo macho...”, bromeó uno de los jueces, antes de enlazar su explicación con una breve clase sobre quasi bancarrota personal.

El evento fue parte de una iniciativa judicial que busca ayudar a deudores honestos a liquidar activos y comprender mejor el sistema legal. En este caso, los cangrejos provenían del estanque familiar de Qiu Lan, una mujer cuyos padres acumularon deudas superiores a 800 000 yuanes (unos 112 000 dólares) tras un accidente que los obligó a dedicarse a la cría de crustáceos.

Tras analizar su caso, el tribunal determinó que las deudas derivaban de “mala fortuna y no de mala fe”, por lo que diseñó un plan de alivio financiero supervisado judicialmente. Los ingresos de la venta —más de 100 pedidos en pocas horas— fueron depositados directamente en una cuenta fiduciaria del tribunal para saldar la deuda.