Turquía: piden más de 2 mil años de prisión para alcalde de Estambul por presunta corrupción

La Fiscalía en Turquía presentó este martes una acusación formal contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, solicitando entre 828 y 2.352 años de prisión por supuestos delitos de corrupción durante su gestión.

El fiscal jefe Akın Gürlek acusó al funcionario edil, quien fue suspendido desde marzo, de liderar una "organización criminal con fines de lucro", que habría operado entre 2014 y la actualidad, según un documento de 3.740 páginas. La investigación implica a 402 sospechosos por 143 delitos que incluirían sobornos, desfalcos, amaño de licitaciones y comisiones ilícitas.

El documento fiscal calcula pérdidas públicas por 160 mil millones de liras turcas (3 mil millones de euros), 24 millones de dólares y 95 inmuebles. Entre los imputados figura el abogado Mehmet Pehlivan, señalado como integrante del "ala legal" de la presunta organización.

Procedimiento judicial

La acusación se enmarca en la investigación sobre presunta corrupción en el Ayuntamiento metropolitano donde ya se realizaron cientos de detenciones. La cadena NTV reportó que la Fiscalía describe una estructura delictiva donde Imamolfo actuaba como "jefe de banda" durante diez años, según las declaraciones del fiscal en rueda de prensa.

Alcalde opositor y juicio a alcalde detenido

Cabe resaltar, que Imamoglu es alcalde de Estambul desde 2019 y principal figura de la oposición. Es considerado futuro rival del presidente Recep Tayyip Erdogan en las próximas elecciones. El fiscal Gürlek solicitó "un juicio rápido" y "conclusión inmediata" para el caso que mantiene al edil recluido en la prisión de alta seguridad de Silivri, en las afueras de Estambul desde marzo pasado.