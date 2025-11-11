Dos muertos deja accidente de aviación en EEUU: llevaba ayuda humanitaria a víctimas de huracán

Un pequeño avión se estrelló en la ciudad de Coral Springs, en Florida, Estados Unidos, dos personas fallecieron. La nave llevaba ayuda humanitaria para los damnificados del devastador huracán Melissa que azotó Jamaica.

Según se conoció, el aparato cayó la mañana de ayer en la zona residencial de Windsor Bay. Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido revelada, y las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

A BAJA ALTURA

Minutos antes que el avión cayera, vecinos informaron de un intenso olor a combustible en el aire. Otros narraron haber visto la nave volando a baja altura y escuchado un ruido irregular en el motor justo antes del impacto.

Tras el accidente, los bomberos y personal especializado acordonaron el área inmediatamente para evitar el riesgo de incendios o explosiones debido a los restos de combustible que permanecían en el ambiente.