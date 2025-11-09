Ecuador: reorganización en penal de máxima seguridad deja cinco presos muertos y 33 heridos

Este domingo, un violento incidente dejó cinco reclusos muertos y 33 heridos, varios de ellos graves, en el Centro de Privación de Libertad El Oro N.º 1 de la ciudad ecuatoriana de Machala. La masacre ocurrió durante una reorganización de presos.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) informó sobre el suceso, pero no reveló de talles sobre el violento incidente en el penal de máxima seguridad, que ha conmocionado al país.

COMUNICADOS INFORMATIVOS

Los presos heridos, así como un agente policial afectado, fueron atendidos de inmediato por los servicios médicos. Sin embargo, el estado de salud de las víctimas no ha sido revelado, lo que aumenta la incertidumbre sobre la gravedad de las lesiones.

Tras el suceso, preocupados familiares de los internos, algunos acompañados de sus abogados, llegaron hasta el presidido para saber sobre sus seres queridos. La difícil identificación de los muertos y heridos demora los comunicados informativos.