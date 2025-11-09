Nicolás Maduro podría dejar el poder en Venezuela si EE.UU. le ofrece amnistía y exilio, según The Atlantic

Nicolás Maduro estaría dispuesto a abandonar el poder en Venezuela si el gobierno de Estados Unidos le garantiza amnistía, retiro de las recompensas en su contra y la posibilidad de un exilio seguro junto con sus principales colaboradores, según revela una investigación publicada por la revista The Atlantic titulada "Why Venezuela?".

Fuentes cercanas al régimen de Caracas indicaron que "todo está sobre la mesa" en las negociaciones. El informe señala que Maduro hizo llegar directamente su posición a Donald Trump mediante una carta enviada el 6 de septiembre.

En la misiva calificó como "falsas acusaciones" los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Asimismo, advirtió que estas versiones buscaban "justificar una escalada hacia un conflicto armado que causaría daños catastróficos en todo el continente".

Divisiones en Washington y despliegue militar

La investigación también reveló una fuerte pugna dentro del gobierno estadounidense, donde el enviado especial Richard Grenell impulsa una estrategia de negociación con Caracas para abrir el acceso de empresas norteamericanas al petróleo venezolano, mientras el secretario de Estado Marco Rubio promueve un enfoque más agresivo que presenta a Maduro como líder de una organización narcoterrorista.

El reportaje detalla que el Pentágono ha desplegado el mayor contingente militar en el Caribe desde la crisis de los misiles de 1962, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford, ocho buques de guerra, aviones y un submarino nuclear. Pese a la magnitud operativa, la Casa Blanca no ha ofrecido pruebas sólidas sobre los objetivos específicos de este despliegue, generando dudas sobre si se trata de un preludio a la guerra o una táctica de presión para forzar negociaciones.