Terremoto de magnitud 6.9 sacudió el noreste de Japón: hasta el momento se han registrado 10 réplicas

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este domingo el noreste del archipiélago. El sismo se produjo frente a las costas de Iwate a las 17:03 (hora local).

En esa prefectura y en la vecina Miyagi, el terremoto alcanzó el nivel 4 según la escala japonesa, de un máximo de 7. Tras el fuerte sismo se registraron al menos 10 réplicas, la más fuerte tuvo una magnitud de 6.3.

ALERTA TSUNAMI

La JMA emitió una alerta de tsunami para la prefectura de Iwate; sin embargo, esta fue levantada tres horas después, ya que a las costas, sorprendentemente, llegaban olas menores a medio metro de altura.

En esta ocasión, nuevamente la rápida acción de los sistemas de alerta y la calma con la que reaccionó la población evitaron una situación de pánico. El país experimenta cada año unos 1.500 sismos de distinta magnitud.