Al menos seis muertos y más de 400 heridos deja a su paso un tornado en el sur de Brasil

Según informes oficiales, al menos seis muertos y 430 heridos dejó a su paso un tornado en el estado brasileño de Paraná, ubicado al sur del país. Los vientos, de hasta 250 kilómetros por hora, también destruyeron decenas de viviendas.

Las ciudades más castigadas fueron Río Bonito do Iguaçu y Guarapuava, donde los vientos fuertes, tempestad y granizo, destruyeron cerca del 80 % de los inmuebles, derribaron numerosos árboles y postes del tendido eléctrico.

HOSPITALES COLAPSADOS

El fenómeno, registrado la madrugada del sábado, dejó sin electricidad y agua a miles de personas. Las autoridades del estado de Paraná señalaron que los hospitales han colapsado debido a los numerosos heridos que no paran de llegar.

Bomberos y equipos de rescate que recorren los sectores más afectados por el tornado, señalan que el número de muertos podría aumentar en las próximas horas pues muchas personas se encontrarían bajo los escombros de sus casas.