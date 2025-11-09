Papa León XIV reitera su pedido al cese al fuego en las guerras y negociaciones de paz

El Papa León XIV reiteró su ferviente llamado al cese de hostilidades en conflictos globales y negociaciones de la paz, durante la oración mariana de este domingo 9 de noviembre, desde la Plaza de San Pedro.

"Si realmente se quiere honrar su memoria, hay que cesar el fuego y poner todo el empeño en las negociaciones", afirmó el Pontífice ante miles de fieles, refiriéndose a las víctimas civiles de guerras recientes.

El Sumo Pontífice expresó su "profundo agradecimiento a todos aquellos que, a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra". Su mensaje destacó especialmente el dolor por las muertes de "civiles, niños, ancianos, enfermos" en combates y bombardeos, enfatizando la necesidad de detener la violencia.

Solidaridad con afectados por desastres

El Santo Padre extendió su solidaridad a Filipinas, donde el tifón Fung-wong -uno de los más potentes de la temporada- ha causado una víctima mortal y ha obligado a evacuar a 1.2 millones de personas. "Rezo por los fallecidos y sus familiares, por los heridos y los desplazados", manifestó el líder católico durante su alocución dominical.

Día de Acción de Gracias

El Pontífice también se unió al Día de Acción de Gracias que celebra la Iglesia italiana, respaldando el mensaje de los obispos para "fomentar un cuidado responsable del territorio, la lucha contra el desperdicio de alimentos y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles". León XIV agradeció a Dios por "Nuestra Hermana Madre Tierra" y por quienes la cultivan y custodian.