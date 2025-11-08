Perú asume la Presidencia del Comité de Programa y Presupuesto de ONU Turismo

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Perú asumió la Presidencia del Comité de Programa y Presupuesto del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, durante la 26ª Asamblea General que se celebra del 7 al 11 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

Con esta designación, el Perú consolida su liderazgo en la gestión internacional del turismo y reafirma su compromiso con los principios de sostenibilidad, inclusión y cooperación que impulsa ONU Turismo. Este reconocimiento se otorga luego de que nuestro país ejerciera la Vicepresidencia del mismo Comité, que celebra ahora su 30ª reunión.

La viceministra de Turismo, Aracelly Laca, encabeza la delegación nacional y representa al país en este encuentro internacional que reúne a ministros y líderes de los Estados miembros para definir políticas y estrategias globales en favor de un turismo más sostenible e inclusivo.

“Este nombramiento refleja la confianza de la comunidad internacional en la capacidad técnica y la visión del Perú para promover un turismo sostenible y competitivo. Asumimos este reto con responsabilidad y orgullo”, destacó la viceministra Laca.

Orientado a impulsar la cooperación internacional

Durante su participación, la funcionaria también intervino en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Turismo y Acción Climática, que analiza estrategias para reducir emisiones de carbono y fortalecer la adaptación del sector frente al cambio climático.

La presencia del Perú en los órganos de gobierno de ONU Turismo se alinea con los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), orientado a impulsar la cooperación internacional, fortalecer la institucionalidad y promover la competitividad del sector turístico nacional.