Rodrigo Paz es investido presidente de Bolivia: asume el gobierno en medio de una grave crisis económica

Esta mañana, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, fue recibido entre aplausos en el palacio legislativo boliviano, en el centro de la ciudad de La Paz, a donde llegó para ser investido como nuevo jefe de Estado.

“Dios, familia y patria: ¡Sí, juro!”, expresó el nuevo mandatario al momento de juramentar. Su elección puso fin a 20 años de gobiernos socialistas, recibe el poder en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

SUBSIDIOS UNIVERSALES

El gobierno saliente de Luis Arce agotó casi todas las reservas de divisas para sostener una política de subsidios universales. La inflación interanual a octubre fue de 19%, después de alcanzar un pico de 25% en el mes de julio último.

Paz ha prometido recortar más de la mitad de los subsidios a los combustibles y un programa de “capitalismo para todos”, que pone el foco en la formalización de la economía, la eliminación de trabas burocráticas y una reducción de impuestos.

INVITADOS INTERNACIONALES

Llegaron a Bolivia para asistir a la toma de mando, el vicecanciller norteamericano Christopher Landau y los presidentes Gabriel Boric (Chile), Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros mandatarios.