Brasil: Tribunal rechaza recursos de expresidente Bolsonaro y confirma condena de 27 años de cárcel

La Corte Suprema de Brasil rechazó anoche, por unanimidad, las últimas apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro y confirmó la pena de 27 años de cárcel dictada en setiembre por un intento de golpe de Estado.

Las apelaciones analizadas, conocidas como "embargo de declaración", eran los últimos recursos que podían intentar los abogados de Bolsonaro y, una vez negados, el proceso será dado oficialmente por concluido.

En los recursos, los abogados insistieron en un supuesto "cercenamiento" del derecho a la defensa, que no tuvieron tiempo para analizar los documentos y que la Corte Suprema no tenía competencia para juzgar el caso.

TOMA DE MANDO

También pedían una reducción de la condena, fijada en 27 años y tres meses de prisión, el pasado 11 de setiembre. Esos argumentos ya habían sido rechazados por el tribunal superior durante fases anteriores del proceso.

Bolsonaro fue condenado por haber tramado una conspiración para impedir la toma de mando del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones generales de octubre de 2022.