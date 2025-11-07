Senador mexicano cuestiona asilo político a Betssy Chávez: “Es un encumbramiento”

Después de que el canciller Hugo de Zela anunciara que Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México, la notica no fue recibida de una buena manera desde el país azteca, donde cuestionaron la decisión de las autoridades de su nación.

En conversación con El Comercio, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Raymundo Bolaños Azócar, se mostró en contra por la decisión del Gobierno de Claudia Sheinbaum y precisó que todo formaría parte de una estrategia para ayudar a ocultar a la expremier.

“Desde nuestra óptica, lo que ocurre es un encubrimiento, no un asilo político, y es un encubrimiento que rompe el principio de no intervención, que también tiene un carácter constitucional en México, y que justifica la respuesta que ha realizado Perú”, comentó.

NO EXISTE PERSECUCIÓN CONTRA BETSSY CHÁVEZ

Algunos defensores de Betssy Chávez mencionaron que existiría una persecución política contra la extitular de la PCM, sin embargo, Raymundo Bolaños descartó de plano que este tipo de hechos estén sucediendo en el Perú.

“La señora Betssy Chávez tiene acusaciones de rebelión, tiene acusaciones de conspiración, y también están justificadas en la legislación mexicana, en el Código Penal. Y eso hace que no exista una persecución política”, expresó.