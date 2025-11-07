Gustavo Petro se "solidariza" con Claudia Sheinbaum tras ser declarada persona non grata en Perú

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció luego que el Congreso peruano aprobó una moción para declarar persona non grata a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, por conceder asilo a la expremier Betssy Chávez, investigada por el delito de rebeleión.

A través de su cuenta en la plataforma X, el jefe de Estado colombiano cuestionó la medida adoptada por el Parlamento peruano y expresó su "solidaridad" con su homóloga de México.

"Mi gobierno es solidario con Pedro Castillo, y ahora, me solidarizo con la presidente de México. También soy persona no grata en Perú. La política que dirige hoy al Perú debe abrir un gran diálogo interno en vez de aislarse del contexto latinoamericano", se lee en el tuit.

SOBRE PEDRO CASTILLO

Por otra parte, Petro volvió a expresar su respaldo al golpista Castillo y cuestionó el proceso judicial en su contra, desconociendo su intento de quebrar el orden constitucional en nuestro país: "Él y sus seguidores deberían estar libres", sostuvo.