"Me equivoqué”: Miss Chile pide disculpas tras video que desató críticas en Miss Universo 2025

El certamen Miss Universo 2025, que se desarrolla en Tailandia, vuelve a verse envuelto en la controversia. A pocos días del inicio oficial de la competencia, la representante de Chile, Inna Moll, se convirtió en el centro de atención por un video de TikTok que generó fuertes reacciones en redes sociales y puso en duda su continuidad en el concurso.

VIDEO QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA

Durante la concentración del certamen, Inna Moll grabó un trend viral conocido como “Addicted to You”, en el que simulaba inhalar un polvo translúcido —que más tarde se confirmó era maquillaje— como parte de una broma sobre su transformación con los maquilladores del evento. Sin embargo, la publicación fue interpretada por muchos como un acto irresponsable.

Usuarios y fanáticos del concurso criticaron la falta de prudencia de la candidata, alegando que un video así “envía un mal mensaje” y “afecta la imagen del Miss Universo”. En pocos minutos, la grabación fue replicada en varias plataformas, generando miles de comentarios negativos.

PIDE DISCULPAS

Ante la ola de críticas, Inna Moll pidió disculpas públicas a través de Instagram, asegurando que el video fue un error y que nunca tuvo la intención de ofender ni dar un mal ejemplo. “Me dejé llevar por el momento. Debí decir que no”, expresó en sus historias.

Pese a su arrepentimiento, varios expertos en certámenes de belleza advierten que el incidente podría influir negativamente en su evaluación. Según especialistas, la organización Miss Universo mantiene políticas estrictas sobre conducta y reputación, y cualquier acción fuera del protocolo puede ser considerada como falta de criterio o profesionalismo.

El episodio se suma a otros conflictos dentro del certamen, como la reciente sanción al presidente de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, por un altercado con la representante mexicana. Con estos escándalos, la edición 2025 del concurso continúa generando titulares más allá de la pasarela.