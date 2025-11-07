Senado de EEUU rechaza limitar acción militar de Trump contra Venezuela

El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves una resolución que pretendía bloquear cualquier acción militar no autorizada del Gobierno de Donald Trump contra Venezuela. La propuesta, impulsada por los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto con el republicano Rand Paul, obtuvo 49 votos a favor y 51 en contra. Solo la senadora republicana Lisa Murkowski rompió filas para apoyar la medida.

TRUMP REFUERZA PRESENCIA EN EL CARIBE

El rechazo legislativo llega en medio de un incremento sostenido de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Trump confirmó el mes pasado que autorizó a la CIA a operar dentro de territorio venezolano para combatir el tráfico ilegal de drogas y migrantes, y ha ordenado ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales.

Sin embargo, congresistas y analistas sostienen que estas maniobras responden a un interés geopolítico mayor. “Tiene mucho más que ver con un posible cambio de régimen que con detener pequeñas embarcaciones”, advirtió Schiff antes de la votación.

DEBATE SOBRE LOS PODERES DE GUERRA

Los demócratas y algunos republicanos sostienen que Trump está excediendo los límites constitucionales al ordenar operaciones sin la aprobación del Congreso. “Si el Gobierno cree que es necesario un cambio de régimen, debe acudir al Congreso y decirlo”, insistió Schiff.

Funcionarios de la administración Trump aseguraron a CNN que no existen planes inmediatos para atacar dentro de Venezuela y que no hay una base legal para justificar una ofensiva terrestre. Pese a ello, el senador Kaine advirtió que se evalúa una nueva resolución sobre poderes de guerra tras conocerse que el Pentágono recibió órdenes para prepararse ante una posible acción en Nigeria.