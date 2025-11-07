Donald Trump ordena nuevo ataque en el Caribe: ya son 69 muertos en ofensiva antidrogas

El Gobierno de Estados Unidos volvió a ejecutar un ataque militar contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en el Caribe. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que el operativo, ordenado directamente por el presidente Donald Trump, dejó tres muertos y elevó a 69 el número total de personas eliminadas en estas acciones.

NUEVA OFENSIVA EN EL CARIBE

Según Hegseth, el ataque fue realizado este jueves contra un bote que “transportaba estupefacientes en el Caribe”. A través de su cuenta en Truth Social, el funcionario publicó un video en blanco y negro del bombardeo y advirtió: “Si continúan traficando drogas, los mataremos”. El mensaje generó controversia entre organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la falta de transparencia y la ausencia de identificación de las víctimas.

El Departamento de Guerra aseguró que la orden provino directamente de Trump, quien ha respaldado cada una de las operaciones de la campaña denominada “Guerra Total contra el Narcotráfico”. Hasta la fecha, más de 20 embarcaciones han sido destruidas y los muertos superan las seis decenas, aunque sin que se revelen sus identidades o nacionalidades.

RECHAZO EN EL CONGRESO

Mientras tanto, una iniciativa demócrata en el Senado para limitar las acciones militares de Trump en aguas internacionales fracasó este jueves. Con 49 votos a favor y 51 en contra, la mayoría republicana bloqueó la propuesta, considerada un intento simbólico de frenar la escalada de ataques.

Los legisladores opositores advirtieron que los bombardeos podrían violar acuerdos internacionales y derivar en un conflicto diplomático en el Caribe. Sin embargo, la administración Trump ha reafirmado su postura: “No habrá tregua para los narcotraficantes”.