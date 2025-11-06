Donald Trump accede a hablar con alcalde de Nueva York si él lo busca primero

El presidente Donald Trump volvió a marcar su estilo desafiante al referirse al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. En una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que está dispuesto a dialogar, pero únicamente si el político demócrata toma la iniciativa de buscarlo primero, dejando clara la tensión que marcará la relación entre ambos.

“Sería más apropiado que él se comunique conmigo primero”, declaró Trump al ser consultado sobre un eventual encuentro con Mamdani. El presidente aseguró que mantiene disposición para conversar, pero insistió en que no dará el primer paso. Hasta el momento, ni el mandatario ni su equipo han tenido contacto con el alcalde electo tras su victoria en las elecciones municipales.

Durante la entrevista, Trump también criticó el discurso de Mamdani luego de su triunfo, calificándolo como “muy airado” y “personalmente dirigido hacia mí”. En sus palabras, el futuro alcalde debería mostrar “más cortesía” en su trato hacia la Casa Blanca.

ADVERTENCIA POLÍTICA

El presidente recordó que la cooperación entre su administración y el gobierno municipal de Nueva York podría depender del tipo de relación que se establezca. “Veremos qué pasa”, comentó, sugiriendo que la aprobación de fondos federales para la ciudad podría verse afectada si no hay una comunicación fluida.

Zohran Mamdani, de origen ugandés y autodefinido como demócrata socialista, se convertirá en el primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York. Su discurso se ha centrado en políticas sociales y en aumentar los impuestos a los más ricos. Durante su mensaje de victoria, lanzó un mensaje directo a Trump: “Donald Trump, ya que sé que estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: súbele el volumen”.