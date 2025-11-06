Trump insiste en ensayos nucleares para mantener “igualdad de condiciones” con Rusia y China

Donald Trump reavivó la polémica nuclear. En declaraciones emitidas este miércoles, el presidente de Estados Unidos reiteró que instruyó al Departamento de Guerra a poner a prueba el arsenal nuclear “en igualdad de condiciones”, argumentando que la decisión responde al incremento de poderío atómico de Rusia y China.

PARIDAD ESTRATÉGICA

“Realmente odio hacerlo, pero no tengo opción”, señaló Trump al justificar la medida, que —según dijo— busca garantizar la seguridad nacional y la capacidad disuasoria de Estados Unidos frente a las otras potencias nucleares. El mandatario subrayó que Rusia y China ocupan el segundo y tercer lugar en cantidad de armamento nuclear, después de Washington, lo que a su juicio hace necesario revisar la capacidad operativa del arsenal estadounidense.

El pasado 29 de octubre, Trump ya había emitido una orden similar dirigida al Pentágono, invocando las mismas razones. Sin embargo, el secretario de Energía, Chris Wright, aclaró que las pruebas no implican detonaciones reales, sino verificaciones de sistemas. “Las pruebas de las que estamos hablando son pruebas de sistema”, indicó en Fox News, intentando calmar las críticas por el posible riesgo de escalada global.

TENSIONES INTERNACIONALES

Tras las nuevas declaraciones de Trump, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó a sus funcionarios presentar propuestas para una eventual reanudación de pruebas nucleares en respuesta a Washington. Esta reacción alimenta la preocupación por un nuevo ciclo de competencia armamentista entre las principales potencias del mundo.

Según el Panel Internacional sobre Materiales Fisionables, Estados Unidos posee unas 5 mil 500 ojivas nucleares, frente a 1.718 de Rusia y entre 400 y 500 de China. Trump ha utilizado estas cifras como argumento central de su política de “paridad estratégica”, afirmando que mantener la superioridad nuclear es “crucial para la seguridad y la disuasión frente a adversarios”.