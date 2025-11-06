Presidente de la Autoridad Palestina agradece a León XIV por su apoyo histórico a Gaza

El papa León XIV y Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, sostuvieron este jueves un encuentro en el Vaticano donde reafirmaron su compromiso conjunto por la paz en Medio Oriente. Ambos líderes coincidieron en la necesidad inmediata de brindar ayuda humanitaria a Gaza y de reimpulsar la propuesta de dos Estados como única vía viable para la estabilidad en la región.

URGENCIA HUMANITARIA EN GAZA

El Vaticano informó que durante la audiencia se abordó la grave situación en la Franja de Gaza y la obligación moral de la comunidad internacional de proteger a la población civil. En su comunicado, la Santa Sede reiteró su respaldo histórico a la creación de un Estado palestino independiente, con Jerusalén bajo un estatuto especial que garantice la libertad religiosa para las tres confesiones monoteístas.

El encuentro también conmemoró el décimo aniversario del Acuerdo Global entre la Santa Sede y el Estado de Palestina, firmado en 2015, año en que el Vaticano reconoció oficialmente la soberanía palestina.

VISITA A SANTA MARÍA LA MAYOR

Abás, quien llegó a Roma el miércoles en una visita oficial de tres días, también expresó su agradecimiento al Papa Francisco por su respaldo a la causa palestina cuando visitó Santa María la Mayor para un momento de reflexión ante su tumba. “Vine a ver al Papa porque no puedo olvidar lo que hizo por Palestina y su pueblo”, declaró ante la prensa. El mandatario recordó además los gestos personales de Jorge Bergoglio, como las llamadas telefónicas a familias palestinas y a los fieles de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, afectados por el conflicto.

En julio pasado, Abás y León XIV ya habían dialogado por teléfono sobre la escalada de violencia en la región. En esa conversación, el Papa instó al respeto del derecho internacional humanitario y reiteró la necesidad de proteger tanto a los civiles como a los lugares sagrados, subrayando la urgencia de detener el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de la población.