Cae alías ‘Negro Marín’ en España: PNP emitió alerta roja internacional para su detención

En un nuevo golpe contra la criminalidad y tras un trabajo de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y efectivos de España, se pudo dar con la intervención de Miguel Marín Morón, conocido en el mundo del hampa como ‘Negro Marín’.

Por medio de un post compartido por el Ministerio del Interior (Mininter) se confirmó la noticia y mencionaron que Marín Morón era un delincuente de alta peligrosidad en el país. Además, era uno de los rivales de Erick Moreno Hernández conocido como ‘El Monstruo’.

LUGARES DÓNDE OPERABA

En el post compartido por las autoridades del Mininter revelaron las plazas de Lima que se encontraban a mano del líder de la banda criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción', la cual tenía en zozobra a los comerciantes de la capital.

“Este sujeto sembró el terror en el emporio comercial de Gamarra, mercado de Unicachi y en Las Malvinas. Además, estaba vinculado a asesinatos y múltiples extorsiones a transportistas, artistas, empresarios y comerciantes de Lima y Callao", mencionaron.

Cabe mencionar que, este criminal por el cual la PNP emitió alerta roja internacional, pueda llegar al Perú en calidad de extraditado en los próximos meses, por lo que, se espera un pronunciamiento de las autoridades españolas.