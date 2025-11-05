Claudia Sheinbaum tras sufrir acoso sexual: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué pasará con las jóvenes del país?”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio tras haber sido víctima de acoso sexual mientras saludaba a ciudadanos en la capital del país. En una conferencia de prensa, calificó el hecho como “inadmisible” y aseguró que presentará una denuncia penal para visibilizar la violencia cotidiana que enfrentan las mujeres mexicanas.

“NADIE TIENE DERECHO A VULNERAR NUESTRO ESPACIO PERSONAL”

El martes por la tarde, durante un recorrido desde el Palacio Nacional hasta la Secretaría de Educación Pública (SEP), un hombre identificado como Uriel Rivera Martínez se acercó por detrás, abrazó y tocó indebidamente a la mandataria. La agresión, ocurrida en segundos, fue captada por cámaras y generó indignación en todo el país.

“El respeto al espacio personal de las mujeres no es opcional. Nadie tiene derecho a vulnerarlo sin consentimiento”, declaró Sheinbaum. La presidenta confirmó que el agresor —quien también acosó a otras mujeres y se encontraba bajo los efectos del alcohol— fue detenido esa misma noche, y enfatizó que su denuncia busca dar un mensaje de justicia: “Si no denuncio, ¿en qué posición quedan las demás mujeres?”.

LUCHA CONTRA EL ACOSO

Sheinbaum anunció que su gobierno impulsará una reforma para tipificar el acoso sexual como delito penal en todo México, además de lanzar una campaña nacional para prevenir la violencia de género. “Tiene que haber respeto por la mujer en todos los sentidos”, recalcó.

Asimismo, criticó a algunos medios por difundir imágenes del momento de la agresión, señalando al diario Reforma por “revictimizar” y vulnerar su dignidad. “Publicar esas fotos rebasa todos los límites éticos y humanos”, afirmó. Aunque no emprenderá acciones legales contra el medio, la presidenta pidió una disculpa pública y apeló a una mayor sensibilidad de la prensa.