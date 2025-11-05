Zohran Mamdani desafía a Trump y promete mantener a Nueva York “ciudad de inmigrantes”

En una jornada electoral histórica, Mamdani emergió como la cara del ala progresista demócrata en Nueva York. Su triunfo, celebrado en Brooklyn, no solo reconfigura el mapa político local: también tensiona la relación con el Ejecutivo federal, donde Trump ha amenazado con represalias.

VICTORIA HISTÓRICA Y DATOS CLAVE

Zohran Mamdani fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York el martes 4 de noviembre, tras derrotar al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Con más de dos millones de votos emitidos —la mayor afluencia en una contienda municipal en más de 50 años— y una ventaja aproximada de nueve puntos sobre Cuomo, Mamdani se convirtió en el alcalde más joven en más de un siglo y en el primero nacido en África, musulmán y de ascendencia surasiática en liderar la metrópoli.

En su primer discurso tras la victoria afirmó que “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes” y celebró que la urbe ahora estará “dirigida por un inmigrante”, un mensaje directo al expresidente Donald Trump.

AGENDA PROGRESISTA

La campaña de Mamdani giró en torno a una plataforma económica y social altamente ambiciosa destinada a aliviar la crisis de costo de vida en la ciudad. Entre sus propuestas principales figuraban:

- Guarderías gratuitas.

- Servicio de autobús urbano gratuito.

- Supermercados municipales.

- Un Departamento de Seguridad Comunitaria que priorice la salud mental en llamadas de emergencia.

Sus críticos y algunos expertos fiscales han cuestionado la viabilidad financiera de estas iniciativas, especialmente ante la oposición de la gobernadora demócrata Kathy Hochul a subir impuestos a las grandes fortunas, lo que pone en el centro el debate sobre cómo financiar el programa de gobierno.

CHOQUE CON TRUMP

La elección de Mamdani generó reacciones encontradas a nivel nacional: demócratas progresistas lo celebran como una renovación, mientras republicanos —incluido Trump— lo pintan como la cara de un Partido Demócrata “radical”. Trump llegó a amenazar con recortar fondos federales e insinuó medidas extraordinarias si Mamdani asumía. Además, el pasado activismo del nuevo alcalde —defensor de los derechos palestinos y crítico de políticas israelíes— alimentó ataques de adversarios que lo acusan de extremista. Mamdani, por su parte, se declaró imperfecto pero firme: “Soy joven, soy musulmán, soy socialista democrático… y me niego a disculparme por nada de esto”, dijo ante sus seguidores.

Tras su inesperado ascenso, Mamdani debe ahora conformar un gabinete, definir la financiación de sus políticas y tomar decisiones críticas sobre seguridad pública —incluido el futuro del comisionado de la Policía de Nueva York— en un entorno político polarizado. Asumirá el cargo el 1 de enero, con la expectativa de transformar promesas en políticas reales mientras enfrenta presiones federales y la vigilancia de votantes y opositores.