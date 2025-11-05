Putin ordena evaluar ensayos nucleares ante decisión de Trump de reactivar pruebas en EEUU

La tensión nuclear vuelve a escalar. El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó evaluar la posibilidad de preparar ensayos nucleares a gran escala, luego de que Estados Unidos —bajo la administración de Donald Trump— reactivara sus propias pruebas atómicas. La medida podría marcar un giro en el equilibrio estratégico global.

RUPTURA DEL EQUILIBRIO NUCLEAR

Durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso, Putin calificó como “una cuestión seria” la decisión de su homólogo estadounidense de autorizar nuevas pruebas nucleares. “Rusia siempre ha cumplido estrictamente con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y no tenemos planes de desviarnos”, subrayó el mandatario, citado por medios locales.

El Kremlin teme que la decisión de Washington reactive una nueva carrera armamentista. Trump aseguró que su país “posee más armas nucleares que cualquier otro”, y destacó la modernización de su arsenal durante su primer mandato.

Putin recordó que en 2023 ya había advertido que si Estados Unidos o cualquier otro país retomaba los ensayos, Rusia respondería de manera proporcional. “He instruido al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los servicios especiales a reunir información y presentar propuestas coordinadas sobre el posible inicio de ensayos nucleares”, indicó el líder ruso.

Aunque Moscú sostiene que continuará respetando los acuerdos internacionales, el anuncio ha generado preocupación en la comunidad internacional, que teme un retroceso en las políticas de control de armas nucleares alcanzadas durante las últimas décadas.