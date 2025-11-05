Presidenta Claudia Sheinbaum sufre acoso sexual: identifican y detienen al agresor

En medio de un “baño de popularidad”, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, sufrió un episodio de acoso sexual de uno de los ciudadanos que se le acercaba para saludarla. Agentes de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron identificar y detener al responsable de este delito.

Tras la captura del sujeto por la policía estatal, se le identificó como Uriel Rivera Martínez y su imagen fue difundida en redes sociales. El agresor fue derivado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, luego de atentar contra la figura presidencial el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico d ella Ciudad de México.

¿CÓMO OCURRIERON LOS HECHOS?

Este hombre de 1.80 metros de altura, de complexión delgada, tez morena y cabello corto color negro es acusado por delitos sexuales. El delito contra Sheinbaum ocurrió el martes 4 de noviembre alrededor del mediodía, cuando la mandataria acudió de manera espontánea a saludar a simpatizantes que la ovacionaban y le pedían una foto.

Uriel Rivera aprovechó este momento para acercarse a la presidenta. El sujeto insistía en tomarse una ‘selfie’ con ella, intentó darle un beso en el cuelo y luego le tocó el pecho, en ese momento la jefa de Estado lo apartó.

SIN PROTECCIÓN POLICIAL

Llamó poderosamente la atención que Sheinbaum no tenía protección policial cercana cuando ocurrió el delito. Según el Código Penal Federal de México, el abuso sexual contempla penas de 6 a 10 años de prisión para quien ejecute actos sexuales sin legar a la cópula. En el caso de acoso sexual, la pena es de 1 a 3 años de prisión, multa de 100 a 200 días de salario e inhabilitación para ejercer cargo público, si lo tuviera.