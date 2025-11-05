Tragedia en Kentucky: se estrella avión y deja al menos tres muertos

Un trágico accidente aéreo sacudió la mañana de este martes al estado de Kentucky, en Estados Unidos. Un avión de carga perteneciente a la empresa UPS se estrelló segundos después de despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali, en Louisville, dejando al menos tres personas fallecidas y once heridas, según informaron las autoridades locales.

El gobernador Andy Beshear confirmó las primeras cifras durante una rueda de prensa y advirtió que el número de víctimas podría aumentar. “Lamentablemente, creemos que el número va a crecer”, expresó, al tiempo que señaló que varios de los heridos se encuentran en estado crítico. Equipos de rescate y bomberos trabajan intensamente en la zona del siniestro, que continúa acordonada.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), el vuelo 2976 de UPS apenas había alcanzado 55 metros de altura cuando perdió el control y se precipitó a tierra. La aeronave tenía como destino Honolulu. El impacto provocó un incendio de grandes proporciones cerca de la pista, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto y a emitir una alerta que prohíbe el tránsito en un radio de ocho kilómetros.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las causas del accidente aún son materia de investigación. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) trabajan conjuntamente para determinar qué falló en la aeronave. Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía gestiona una flota de 291 aviones, lo que convierte a este siniestro en uno de los más graves en la historia reciente de la empresa.