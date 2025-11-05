El ascenso imparable de Zohran Mamdani: del activismo a la alcaldía de Nueva York

El demócrata de 34 años será el primer alcalde musulmán de Nueva York y el más joven en un siglo, tras vencer a Andrew Cuomo con un mensaje de cambio social.

El político demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, ha hecho historia al convertirse en el primer alcalde musulmán y socialista de Nueva York. Su victoria marca un punto de inflexión en la política estadounidense, no solo por su edad —es el más joven en ocupar el cargo en un siglo— sino por el simbolismo de su triunfo en una ciudad considerada el epicentro del capitalismo mundial. Desde su paso por la Asamblea estatal de Albany, Mamdani logró construir en apenas un año una candidatura que sedujo a votantes cansados del alto costo de vida y de una clase dirigente alejada de sus problemas cotidianos.

Campaña basada en cercanía y propuestas sociales

El nuevo alcalde cimentó su popularidad en una campaña de tono populista de izquierda, centrada en la gratuidad del transporte público, la congelación de los alquileres hasta 2030 y la expansión de guarderías sin costo para familias con niños pequeños. Su estilo comunicativo, impulsado por un uso hábil de las redes sociales y una conexión directa con la ciudadanía, fue clave para movilizar a unos 100.000 voluntarios que recorrieron los barrios más diversos de la metrópoli. Mamdani logró así imponerse con holgura en unas elecciones con una participación récord no vista desde 1969.

Su principal rival fue el exgobernador Andrew Cuomo, quien buscaba rehabilitar su imagen tras dimitir en 2021 por un escándalo de acoso sexual. Pese al respaldo del presidente Donald Trump, Cuomo no logró frenar la ola de apoyo hacia Mamdani, cuya figura encarna un cambio generacional y una alternativa progresista dentro del Partido Demócrata. El socialista también superó al republicano Curtis Sliwa, que nunca consiguió despegar en una ciudad tradicionalmente liberal.

La victoria de Mamdani, nacido en Kampala e hijo de intelectuales sudasiáticos, consolida la influencia de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), corriente que ya había ganado visibilidad con figuras como Alexandria Ocasio-Cortez. Su ascenso refleja un giro hacia la izquierda en los grandes centros urbanos y abre interrogantes sobre la relación con el gobierno federal, especialmente después de que Trump insinuara posibles recortes de fondos y medidas de presión contra la nueva administración municipal.