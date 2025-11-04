Sheinbaum descarta ataques de Estados Unidos contra carteles en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó tajantemente este martes que vayan a producirse ataques militares de Estados Unidos en territorio mexicano contra los carteles del narcotráfico, en respuesta a un informe difundido por la cadena NBC, que reveló un presunto plan de intervención impulsado por el presidente Donald Trump.
“NO VA A OCURRIR”
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que existe un entendimiento en materia de seguridad que ambos gobiernos han trabajado durante meses. “No va a ocurrir. Tenemos un marco de colaboración acordado cuando estuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, y seguiremos en ese camino”, señaló. La mandataria subrayó que México mantiene una relación de coordinación sin subordinación, dejando en claro que no aceptará acciones militares extranjeras en su territorio.
La gobernante mexicana reconoció que el presidente Trump le ha ofrecido ayuda en llamadas telefónicas para combatir el crimen organizado, pero reiteró su rechazo a cualquier despliegue de tropas. “Le he dicho: ‘Muchas gracias, presidente Trump, pero no. México es un país libre, independiente y soberano’”, afirmó. Sheinbaum sostuvo que la cooperación bilateral se centrará en el intercambio de información, capacitación conjunta y el control del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos.
EL PLAN REVELADO POR LA NBC
Según NBC, el plan de Washington incluiría el envío de tropas y drones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales para desmantelar laboratorios y atacar a líderes del narcotráfico en México. Sin embargo, fuentes cercanas al Pentágono indicaron que no existe una fecha definida ni intención de socavar al Gobierno de Sheinbaum.
En este contexto, la presidenta mexicana recalcó que su administración no permitirá “ningún proceso de injerencismo ni intervencionismo”, al tiempo que reafirmó su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas contra el narcotráfico bajo el respeto a la soberanía nacional.