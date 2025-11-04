David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III: ¿cuál es la razón?

El legendario futbolista David Beckham, de 50 años, fue oficialmente nombrado caballero por el rey Carlos III, en reconocimiento a sus servicios al fútbol y a la sociedad británica. La ceremonia se realizó este martes en Berkshire, Inglaterra, donde el exjugador del Manchester United y Real Madrid recibió el título honorífico de ‘Sir David Beckham’, una de las más altas distinciones que concede la monarquía británica.

“NO PODRÍA ESTAR MÁS ORGULLOSO”

Beckham, emocionado, aseguró que el nombramiento representa uno de los mayores honores de su vida. “La gente sabe lo patriótico que soy y lo mucho que amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia”, afirmó tras la ceremonia. El exmediocampista también destacó el orgullo que siente cuando, al viajar por el mundo, las personas le preguntan por la familia real británica.

Formado en las divisiones menores del Manchester United, Beckham debutó profesionalmente con los “red devils”, donde permaneció once años y conquistó seis Premier League y una Champions League antes de pasar al Real Madrid en 2003. Más tarde jugó en el LA Galaxy, con cesiones en el Milan y el Paris Saint-Germain, hasta su retiro en 2013. Actualmente, es propietario del Inter de Miami, equipo de la MLS que hoy cuenta con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

SU LEGADO HUMANITARIO

Beckham también ha destacado por su labor solidaria. Desde 2005 es embajador de UNICEF, impulsando campañas a favor de la infancia y la educación. Su compromiso social y su influencia global lo convirtieron en un referente más allá del deporte.

Con este reconocimiento, el exfutbolista se une a otras leyendas británicas con título nobiliario, reafirmando su lugar en la historia del Reino Unido como deportista, filántropo y símbolo de orgullo nacional.