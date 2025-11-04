Al menos 26 muertos y decenas de heridos deja tifón Kalmaegi a su paso por el centro de Filipinas

Según primeras informaciones, al menos 26 muertos y decenas de heridos, varios de ellos graves, dejó hoy a su paso por el centro de Filipinas el tifón Kalmaegi. Unas 400.000 personas fueron desplazadas a lugares seguros.

Pueblos enteros de la isla de Cebú quedaron anegados. Los daños son cuantiosos, autos, camiones e incluso enormes contenedores fueron arrastrados por las aguas. La mayoría de los fallecidos es por ahogamiento.

RIADAS DEVASTADORAS

En las 24 horas previas a la llegada de Kalmaegi, la Ciudad de Cebú, recibió 183 milímetros de lluvia, muy por encima de su promedio mensual de 131 milímetros, las autoridades señalaron que las riadas fueron devastadoras.

Filipinas enfrenta un promedio de 20 tormentas y tifones cada año, especialmente en zonas propensas a los desastres donde viven millones de personas en condición de pobreza. Los damnificados pides ayuda urgente.