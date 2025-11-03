Trump advierte que “los días de Maduro están contados”

Las tensiones entre Washington y Caracas vuelven a escalar. En una entrevista con el programa 60 Minutes, el presidente Donald Trump aseguró que los días de Nicolás Maduro “están contados”, aunque evitó pronunciarse sobre los rumores de una intervención militar estadounidense en Venezuela.

EVITA CONFIRMAR ACCIÓN MILITAR

Durante la entrevista televisiva, Trump respondió con un ambiguo “yo diría que sí, creo que sí” al ser consultado sobre si el líder venezolano se encuentra cerca de perder el poder. No obstante, cuando los periodistas insistieron sobre la posibilidad de un ataque militar dentro de Venezuela, el mandatario se mostró reservado.

“No voy a decirles qué voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o no”, declaró el presidente republicano, rehusándose a confirmar o desmentir los reportes sobre eventuales operaciones armadas. En otro momento, descartó que Estados Unidos se dirija hacia una guerra abierta con Caracas: “Lo dudo. No lo creo”, afirmó.

CRECE LA PRESIÓN AL RÉGIMEN DE MADURO

La cadena CNN informó recientemente que la Casa Blanca analiza planes para atacar instalaciones de narcotráfico en Venezuela, en el marco de su política de combate al crimen organizado internacional. Fuentes militares señalaron que las fuerzas estadounidenses han realizado operaciones marítimas contra barcos dedicados al narcotráfico en aguas internacionales cercanas al Caribe.

Los comentarios de Trump se producen en medio de una creciente presión diplomática sobre el gobierno de Maduro, acusado por Washington de violaciones a los derechos humanos y vínculos con redes criminales. La tensión política entre ambos países se mantiene como uno de los temas más sensibles en la agenda internacional de Estados Unidos.