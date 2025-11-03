Terremoto de magnitud 6,3 sacude Afganistán: al menos 20 muertos y más de 500 heridos

Una nueva tragedia sísmica golpea a Afganistán. Un terremoto de magnitud 6,3 estremeció la madrugada de este lunes la región norte del país, dejando más de una veintena de muertos y cientos de heridos. Las autoridades temen que las cifras aumenten a medida que avanzan las labores de rescate en las zonas rurales más afectadas.

DETALLES DEL MOVIMIENTO SÍSMICO

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a la 1:00 a. m. hora local (20:30 GMT del domingo), con epicentro a 22 kilómetros de la ciudad de Khulm, en la provincia de Balkh, y una profundidad de 28 kilómetros. El temblor se sintió con intensidad en Kabul y en otras provincias del norte y noreste, como Samangan, Kunduz, Takhar y Bamiyan.

El portavoz del Ministerio de Salud Pública del gobierno talibán, Sharafat Zaman, confirmó que hasta el momento más de 20 personas perdieron la vida y 534 resultaron heridas. Los hospitales locales se encuentran saturados y las autoridades han desplegado equipos médicos y de rescate para atender a las víctimas.

ZONAS RURALES INCOMUNICADAS

El vicesecretario de prensa del régimen, Hamdullah Fitrat, informó que los equipos de emergencia continúan evaluando los daños y que se han difundido números de contacto de las fuerzas militares para reportar emergencias. Sin embargo, las comunicaciones en las áreas más remotas siguen interrumpidas, lo que podría dificultar la llegada de ayuda humanitaria.

Afganistán se encuentra sobre la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. La fragilidad de sus infraestructuras y las viviendas de adobe en las zonas rurales agravan los efectos de los terremotos, como el ocurrido este lunes en Balkh y Samangan, donde cientos de familias han quedado sin hogar.