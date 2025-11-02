EE. UU. lanza nuevo ataque en el mar Caribe contra presunta narcolancha y confirma tres muertos

El ejército de Estados Unidos atacó una embarcación sospechosa de ser utilizada por narcotraficantes en el mar Caribe, en la que murieron sus tres tripulantes, según anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Este barco, como los anteriores, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por estar involucrado en el tráfico ilícito de estupefacientes; navegaba por una ruta identificada con ese tipo de operaciones y transportaba drogas", escribió Hegseth en X.

Detalles del operativo

"En el momento del ataque, tres narcoterroristas de sexo masculino se encontraban a bordo. La operación se realizó en aguas internacionales. Los tres murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido", añadió el secretario de Defensa.

No revelan identidad de víctimas ni más detalles

Como ha ocurrido desde el inicio de esta campaña de ejecuciones, las autoridades de Estados Unidos no revelaron la identidad de las víctimas ni el contenido específico de la lancha interceptada.

Ataques de EE.UU. contra embarcaciones de narcos

Desde principios de septiembre, Estados Unidos lleva a cabo ataques aéreos tanto en el Caribe como en el Pacífico contra embarcaciones que presenta como pertenecientes a narcotraficantes rumbo a su territorio.

Antes de la ofensiva de este sábado, la administración Trump había reivindicado 15 operaciones similares en las últimas semanas, que según sus propias cifras dejaron 62 muertos, sin aportar pruebas que vinculen directamente a las personas ejecutadas con el narcotráfico.