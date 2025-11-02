Apuñalamiento múltiple en tren conmociona Reino Unido: ataque dejó 10 heridos, dos están graves

Al menos 10 heridos, dos en condición grave, dejó el apuñalamiento múltiple registrado anoche en un tren que se dirigía de Doncaster, norte de Inglaterra, a la ciudad de Londres. Según se conoció hasta el momento hay dos detenidos.

Al respecto, el superintendente de la Policía de Transportes del Reino Unido, John Loveles, señaló que “nada sugiere que sea un incidente terrorista por lo que sugirió no especular sobre el tema", aseguró que las investigaciones continúan.

DETENIDOS

La ciudadanía conmocionada por el caso exige la captura de los responsables. Sobre los detenidos las autoridades informaron que se trata de un ciudadano británico negro de 32 años y otro británico de ascendencia caribeña de 35 años.

El primer ministro Keir Starmer calificó el hecho de “espantoso y preocupante” por lo que pidió y sancionar a los implicados, mientras que el rey Carlos III dijo estar “realmente consternado por el ataque y se solidarizó con las víctimas”.

