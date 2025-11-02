Al menos 23 muertos y 18 heridos, varios de ellos graves, deja incendio en una tienda de México

Según primeras informaciones, al menos 23 muertos y 18 heridos, varios de ellos graves, dejó un incendio registrado en una tienda Waldo’s, ubicada en el Centro de Hermosillo, capital del estado mexicano de Sonora.

El siniestro ocurrió, la tarde de ayer, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a que se terminaban las considerables rebajas que ofrece todos los fines de mes y a las compras previas al Día de Muertos.

De acuerdo con un reporte preliminar de las autoridades locales, entre las víctimas mortales se encuentran al menos ocho menores de edad, dos mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados del lugar.

APOYO INTEGRAL

Al respecto, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas del incendio y aseguró que su administración brindará apoyo integral a los afectados.

Waldo’s es una conocida cadena de tiendas mexicana de descuento que ofrece una gran variedad de productos para el hogar y uso personal, incluyendo ropa, electrónica, artículos de belleza, abarrotes y decoración.