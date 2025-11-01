Al menos 9 muertos y más de 20 heridos deja estampida durante un festival religioso en India

Según cifras preliminares, 9 personas murieron y 24 resultaron heridas durante una estampida registrada esta mañana en el templo Venkateswara Swamy, ubicado en el estado de Andhra Pradesh, al sureste de la India.

El suceso se registró durante la celebración de Ekadasi, uno de los festivales religiosos más importantes para los devotos del dios Vishnu. Varios de los heridos están graves, por lo que el número de fallecidos podría elevarse.

La tragedia ocurrió luego que la barandilla en una escalera del recinto cedió por la presión de la multitud. Decenas de fieles cayeran al vacío generando caos, muchas personas fallecieron pisoteadas en el intento de escapar.

PRESIÓN INSOSTENIBLE

El Gobierno local indicó que el templo tiene capacidad para 3.000 fieles. Sin embargo, debido a la festividad de Ekadasi, ingresaron alrededor de 25.000 personas lo que generó una presión insostenible en la estructura y en las áreas de acceso.

El ministro principal de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, lamentó lo sucedido y ordenó brindar atención médica prioritaria a todos los heridos y apoyo económico y psicológico inmediato a las familias de las víctimas.