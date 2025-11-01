Futbolista Lamine Yamal compra mansión de Shakira y Gerard Piqué: pagó 11 millones de euros

El jugador Lamine Yamal adquirió la lujosa mansión que perteneció a Shakira y Gerard Piqué. Según el diario catalán Sport, la futbolista pagó por el predio unos 11 millones de euros, tres menos de la cifra en la que estaba valorizada hace un par de meses.

En sus redes sociales, el atacante del Barcelona publicó una foto del jardín de su nueva casa. No es la primera vez que el deportista invierte su dinero en la compra de inmuebles, pues previamente lo hizo para regalarle una casa a su padre y otra a su madre.

ESTUDIO DE GRABACIÓN

La propiedad de 4.000 metros cuadrados tiene canchas para fútbol y pádel, gimnasio, sala de fisioterapia e incluso un estudio de grabación que usaba Shakira, y que puede ser de utilidad para Nicki Nicole, pareja del jugador azulgrana, si decide mudarse con él.

Ahora, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, de 18 años, estará más cerca de la sede de entrenamientos. Su nueva casa se ubica en la exclusiva urbanización de Ciutat Diagonal, a solo 10 minutos en automóvil de la Ciudad Deportiva del FC Barcelona.