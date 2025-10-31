Katy Perry genera polémica tras lanzar su torta de cumpleaños al suelo

Katy Perry se encuentra en el centro de la polémica después de que un video viral mostrara cómo la cantante lanzó su torta de cumpleaños número 41 al suelo durante una celebración en medio de su Lifetimes Tour. El momento, que debía ser festivo, se convirtió en motivo de críticas en redes sociales por el aparente desperdicio del pastel.

En las imágenes, la artista estadounidense sopla las velas rodeada de su equipo y luego intenta arrojar el pastel a uno de los coordinadores del show. Sin embargo, falla y el postre termina completamente destruido en el piso. La grabación muestra a algunos de sus bailarines recogiendo pedazos del pastel y comiéndolos entre risas, mientras Perry observa divertida la escena.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Muchos calificaron el gesto como una falta de respeto hacia su equipo y un ejemplo de desperdicio innecesario, incluso se especuló que la torta habría sido elaborada por una fanática con la esperanza de que la artista la disfrutara.

REDES SOCIALES REACCIONAN CON INDIGNACIÓN

Hasta el momento, Katy Perry no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente ni ha ofrecido declaraciones para explicar el hecho. La situación se ha convertido en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram, donde los usuarios cuestionan el accionar de Perry.