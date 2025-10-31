Maduro habría pedido ayuda militar a Rusia, China e Irán ante posible ataque de EE. UU.

La tensión entre Washington y Caracas alcanza un nuevo nivel. Según documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por The Washington Post, Nicolás Maduro habría solicitado asistencia militar a Rusia, China e Irán ante la posibilidad de un inminente ataque de Estados Unidos contra instalaciones militares dentro de Venezuela.

De acuerdo con fuentes citadas por The Miami Herald y The Wall Street Journal, el gobierno de Donald Trump estaría evaluando una ofensiva dirigida a puertos, aeropuertos y otras bases venezolanas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. El objetivo sería presionar al régimen de Maduro para que él y su círculo más cercano renuncien al poder. Sin embargo, el propio Trump ha asegurado que aún no se ha tomado una decisión final sobre una intervención directa.

En medio de este escenario, Maduro envió cartas a los líderes de sus principales aliados. A Vladimir Putin le solicitó apoyo técnico y el envío de radares defensivos y misiles; a Xi Jinping le pidió cooperación militar ampliada, y al régimen iraní equipos de detección pasiva, codificadores GPS y drones con un alcance de hasta 1.000 kilómetros. Según los documentos filtrados, las peticiones fueron gestionadas por un asesor de alto rango que debía viajar a Moscú este mes.

WASHINGTON ANALIZA OBJETIVOS MILITARES EN TERRITORIO VENEZOLANO

Fuentes cercanas al Pentágono confirmaron que Estados Unidos habría identificado varios puntos estratégicos dentro de Venezuela, incluidos puertos, bases aéreas y pistas controladas por las fuerzas armadas, presuntamente utilizadas para el narcotráfico que, además, estaría liderado por Nicolás Maduro.

En los últimos meses, la Casa Blanca ha ordenado ataques en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas dejando decenas de muertos, lo que ha incrementado las tensiones en la región. Hasta el momento, se desconoce la respuesta oficial de Moscú, Pekín y Teherán a las solicitudes del gobierno venezolano.