EEUU cancela la cumbre entre Trump y Putin en Budapest por desacuerdos sobre Ucrania

Estados Unidos decidió cancelar la cumbre prevista entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest, que buscaba establecer un marco de negociación para poner fin a la guerra en Ucrania. Según el Financial Times, la decisión se produjo después de una tensa conversación entre los altos diplomáticos de ambos países, en la que Rusia mantuvo una postura intransigente sobre sus demandas territoriales.

EXIGENCIAS DE MOSCÚ QUE MOLESTARON A WASHINGTON

El informe señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había enviado un memorando a Washington reiterando sus condiciones para un eventual alto el fuego. Entre ellas figuraban la cesión de más territorio ucraniano, la reducción del ejército de Kiev y garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. Estas exigencias fueron consideradas inaceptables por la administración estadounidense.

La cancelación se concretó tras una llamada entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien informó a Trump que Moscú no mostraba voluntad de negociar. El presidente estadounidense había apoyado previamente la propuesta de un alto el fuego inmediato en las líneas actuales, pero sin aceptar concesiones territoriales.

UCRANIA MANTIENE POSICIÓN FIRME

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reiteró que su país está dispuesto a dialogar, pero no a retirar tropas ni ceder nuevas zonas ocupadas. “Ucrania no entregará más territorio”, sostuvo recientemente, en clara respuesta a las condiciones impuestas por el Kremlin.

La cumbre en Budapest buscaba ser un gesto diplomático entre Washington y Moscú tras más de tres años de guerra, pero la rigidez de las demandas rusas terminó frustrando cualquier intento de acercamiento. Ni la Casa Blanca ni el Kremlin han emitido comentarios oficiales sobre la cancelación, mientras la tensión entre ambas potencias vuelve a crecer en medio del prolongado conflicto en Europa del Este.