Hombre se vuelve viral tras financiar su boda vendiendo espacios publicitarios en su traje

Organizar una boda puede convertirse en un gasto monumental. Sin embargo, el francés Dagobert Renouf, vendedor de profesión, encontró una forma poco convencional —y bastante ingeniosa— de costear la suya: vendió espacios publicitarios en su traje de matrimonio.

SE VOLVIÓ VIRAL TRAS PECULIAR FORMA DE PAGAR SU BODA

Su idea, concebida en julio, consistía en ofrecer a distintas empresas la posibilidad de colocar su logotipo en su traje nupcial, presentándolo como una oportunidad de “publicidad corporativa” que podía incluso declararse como gasto de negocios. En pocas semanas, Renouf logró vender casi todos los espacios disponibles.

El 25 de octubre, el novio caminó hacia el altar con un elegante traje cubierto por los logotipos de 26 startups, que patrocinaron su enlace. “Un enorme agradecimiento a las 26 startups que nos ayudaron a pagar la boda. Fue un día hermoso”, escribió en X (antes Twitter), acompañado de fotos del evento.

Según explicó, el proyecto le permitió recaudar unos 10.000 dólares, de los cuales 5.500 se destinaron al traje y 2.000 quedaron como ganancia neta después de impuestos.