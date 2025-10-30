EEUU cambia postura: anuncia "apoyo inmediato" al pueblo de Cuba afectado por el huracán Melissa

El gobierno de Estados Unidos ofreció ayuda humanitaria “inmediata” al pueblo de Cuba tras el paso del huracán Melissa, que dejó a millones de personas sin electricidad y provocó severos daños materiales en la isla. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que su país “está preparado” para brindar asistencia a los afectados, en medio de un contexto de devastación en el Caribe.

WASHINGTON INCLUYE AHORA A CUBA EN SU LISTA DE APOYO

El mensaje de Rubio, difundido en su cuenta de X (antes Twitter), llega un día después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informara sobre el envío de equipos de rescate a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, pero sin mencionar a Cuba. En esta nueva declaración, el funcionario de origen cubano incluyó expresamente al pueblo de la isla entre los destinatarios del apoyo, aunque no ofreció detalles sobre el canal de coordinación con el gobierno de La Habana.

Rubio, conocido por su postura crítica frente al régimen cubano, ha insistido en mantener la presión diplomática sobre la isla. Sin embargo, su reciente pronunciamiento representa un gesto de apertura humanitaria ante la magnitud de la tragedia causada por el huracán Melissa, que azotó a Cuba con categoría 3 y dejó múltiples municipios inundados y aislados.

DEVASTACIÓN EN EL CARIBE

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Melissa, que ya se debilitó a categoría 2, continúa su trayectoria hacia Bermudas, tras causar estragos en gran parte del Caribe. En total, el fenómeno ha dejado 32 muertos: 23 en Haití, 4 en Jamaica, 4 en Panamá y 1 en República Dominicana.

En Cuba, millones de personas permanecen sin servicio eléctrico y con serios daños en viviendas, carreteras y cultivos. Las autoridades locales informaron que continúan las labores de rescate y evaluación de daños en las zonas rurales, mientras la comunidad internacional observa con atención el ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos, que podría marcar un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre ambos países.