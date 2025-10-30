María Corina Machado critica propuesta de Lula da Silva para mediar entre EEUU y Nicolás Maduro

La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, criticó fuertemente la propuesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para mediar entre los Estados Unidos y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros.

Durante una entrevista en el programa La Conversa ARI del canal de youtube Runrun Estudio, Machado Parisca expresó su sorpresa ante la iniciativa y puso en duda la capacidad de Lula para conseguir avances en la tensa relación.

"A mí me sorprende este planteamiento, porque después de más de un año con cinco rehenes en la embajada de Argentina bajo protección de Brasil, el gobierno de Lula no logró conseguir ni siquiera cinco salvoconductos", dijo.

DESPLIEGUE MILITAR

"Después de más de 15 meses pidiendo las actas originales, no logró que Maduro le entregara las actas de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados ampliamente favorables a la oposición", agregó.

La oferta de mediación de Lula da Silva surgió el último domingo durante su reunión con Donald Trump en Kuala Lumpur (Malasia), en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), informa RPP.