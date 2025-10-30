Donald Trump ordena iniciar pruebas nucleares en Estados Unidos

El presidente estadounidense anunció que el país volverá a realizar ensayos con su arsenal nuclear “en igualdad de condiciones” frente a Rusia y China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha ordenado al Departamento de Guerra comenzar “inmediatamente” las pruebas del arsenal nuclear estadounidense. La decisión, según explicó a través de su red social Truth Social, responde a los programas de ensayo que estarían desarrollando otras potencias, en particular Rusia y China. “Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, escribió el mandatario.

Trump sostuvo además que Estados Unidos posee “más armas nucleares que cualquier otro país”, y situó a Rusia y China en segundo y tercer lugar, respectivamente. Su anuncio llega pocos días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera desde el Kremlin maniobras militares de las fuerzas nucleares, con participación de unidades terrestres, marítimas y aéreas.

Durante dichos ejercicios, calificados por Moscú como “rutinarios”, Rusia lanzó un misil balístico intercontinental Yars —con un alcance de hasta 12.000 kilómetros— desde el cosmódromo de Plesetsk hacia la península de Kamchatka. También participaron el submarino nuclear Briansk, que disparó un misil Sineva desde el mar de Barents, y bombarderos estratégicos Tu-95C, que lanzaron misiles de crucero.

PRUEBAS NUCLEARES

Los ejercicios rusos se produjeron tras el aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, luego de que Moscú rechazara un alto el fuego en Ucrania como condición para retomar las negociaciones de paz. Con la orden de Trump, Washington reabre un debate global sobre la reactivación de las pruebas nucleares y la estabilidad del equilibrio estratégico entre las principales potencias mundiales.