Mujer desentierra cadáver de su novio para bañarlo y vestirlo con ropa nueva

Un hecho estremecedor en el cementerio Sagrado Corazón, en la región de Santander, Colombia, ha causado conmoción tras la viralización de un video donde se observa a una mujer desenterrando el cadáver de su novio para bañarlo, cambiarle la ropa y aplicar perfume.

La víctima fue identificada como Diego Expedito Moreno, de 22 años, quien falleció tras recibir una puñalada en el tórax. Su entierro se realizó el 24 de julio de 2025, y tres meses después, la joven acudió al cementerio con agua, jabón, ropa nueva y perfume, argumentando que deseaba asear el cuerpo de su pareja y mejorar las condiciones de su sepultura.

El momento fue registrado por un trabajador del cementerio, quien trató de impedir el acto, advirtiéndole que exhumar un cadáver sin autorización constituye un delito en Colombia. En el video se escucha a la mujer llorando y fumando, asegurando que compraría un mejor atuendo para su novio, mientras permanecía junto al féretro abierto y bebiendo alcohol.

“Voy a comprarle uno mejor. ¿Sabes qué, papacito? Le voy a comprar uno mejor”, decía la mujer mientras bebía y tocaba el féretro abierto del difunto.

DETENIDA POR LA POLICÍA

Las autoridades llegaron al cementerio tras recibir la alerta del incidente. La mujer fue detenida y puesta a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación legal. El caso ha generado repudio y sorpresa en redes sociales por la crudeza de las imágenes.